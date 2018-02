Nieuw Gavers Toneel brengt voor het eerst thriller 16 februari 2018

02u49 0

Het Nieuw Gavers Toneel staat vanaf vandaag op de planken met 'De Weldoener'. "Voor het eerst gaan we de uitdaging aan om een thriller te vertolken", vertelt voorzitter Etienne Reunes.





"'De Weldoener' is een stuk naar de hand van Lode Pools, in een regie van onze huisregisseur Kurt De Smet. Het verhaal speelt zich af ten huize van de gebroeders Schladen. De broers wonen er met hun vrouw en verloofde en runnen samen een grote firma. Op een avond krijgen ze bezoek van de politie. Helga Schmidt werd vermoord. Er is geen enkel spoor te vinden. Behalve een visitekaartje van de firma Schladen in haar handtas", vat hij het verhaal samen. Naast Etienne staan ook Peter Fouquet, Stefanie Tembuyser, Sylvie De Paepe, Martine De Vriese, Steffi Beyaert, Corry Van den Borre en Koen De Smet op de planken. De voorstellingen gaan door op vrijdagen 16 en 23 februari om 20 uur, zaterdagen 17 en 24 februari om 20 uur en zondag 18 februari om 20 uur, telkens in zaal Racing op de Markt. Tickets kosten 8 euro. Per verkochte kaart gaat 1 euro integraal naar de jeugdbewegingen Scouts en Gidsen Nele Asper en 200ste FOS De Vleermuis Dikkelvenne. (TVR)