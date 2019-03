Niet één, maar vijf awards op jubileumuitreiking Ampersand Ronny De Coster

25 maart 2019

10u14 1 Gavere In Café ’t Paradijs in Asper heeft de Gaverse CD&V voor de 10de keer de Ampersand uitgereikt. Naar aanleiding van de jubileumeditie vielen er deze keer niet één, maar vijf awards te verdienen.

Pascal Pieters (Karate Gavere), Radio Gagavere (radio voor één dag in Dikkelvenne), Café Caché in De Borgwal, Brouwerij Contreras en De Kiem werden allen geloofd voor hun inzet om van Gavere een boeiende, bruisende gemeente te maken. Zij volgen voetbalclub KSC Dikkelvenne op. “De Ampersand is een verbindingsteken en wordt dan ook gegeven aan inwoners of verenigingen die zich hebben ingezet om mensen te verbinden”, verduidelijkt Niek Veraverbeke, communicatieverantwoordelijke van de CD&V Gavere.