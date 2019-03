Motorrijder valt na remmanoeuvre op Deinse Baan Ronny De Coster

18 maart 2019

18u34 0

Op de Deinse Baan (N35) in Gavere is een motorrijder ten val gekomen. De 55-jarige man uit Gavere moest een remmanoeuvre maken en verloor daarbij de controle over het stuur. De gevallen motorrijder is naar het UZ Gent gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.