Mosselen, paling en beenham op Lekkerbekfeest van voetbalclub SC Dikkelvenne Ronny De Coster

22 augustus 2018

Het jaarlijkse Lekkerbekfeest van voetbalclub SC Dikkelvenne is aan het tweede weekend toe. Op vrijdag 24, en zaterdag 25 augustus van 19 tot 21 uur en zondag 26 augustus op de middag (in twee shifts) kunnen liefhebbers aanschuiven voor jumbo-mosselen in de witte wijn (26 euro) , fijne paling (26 euro) of beenham (18 euro) à volonté.

Het Lekkerbekfeest vindt plaats in de voetbalkantine aan de Hofkouterstraat in Dikkelvenne.

Reserveren wordt aangeraden, want de plaatsen zijn beperkt. Dat kan op het telefoonnummer 09/390.84.64 en via de website www.kscd-events.be