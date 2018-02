Monitoren voor speelpleinwerking gezocht 17 februari 2018

02u51 0

De jeugddienst van Gavere is op zoek naar enthousiaste monitoren voor de speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie. Kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn, graag met kinderen bezig zijn en vooral veel goesting hebben om monitor te zijn. In ruil krijgen ze tonnen pret, nieuwe vrienden, een werkervaring in een fijne omgeving en een vergoeding per dag dat men op het speelplein aanwezig is. Geïnteresseerden kunnen terecht bij de jeugddienst via 09/389.29.80 of jeugd@gavere.be. (TVR)