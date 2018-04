Molenstraat weer open voor verkeer 25 april 2018

02u54 0 Gavere De Molenstraat in het centrum van Gavere is weer open voor alle verkeer.

De bussen van De Lijn kunnen daardoor opnieuw de haltes Kamp en Warande bedienen. "De komende dagen wordt de resterende riolering van de Molenstraat aangesloten op de riolering van Dikkelvenne", licht schepen van Openbare Werken Tanja Eeckhout (Open Vld) toe.





Belijning

"Tijdens deze werken is de Vluchtenboerstraat afgesloten. Voor de veiligheid staan er tijdelijke verkeerslichten aan de werfzone en geldt er eenrichtingsverkeer in de Hukkelgemstraat." Nu de Molenstraat terug open is voor alle verkeer, komt stilaan een einde aan het project 'Dwars door Gavere'. "Er moeten enkel nog bijkomende parkeerplaatsen voorzien worden in de Kloosterstraat en her en der moet nog belijning worden aangebracht." (TVR)