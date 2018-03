Molenstraat maand dicht 14 maart 2018

De Molenstraat in Gavere wordt vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand verkeer. Met enige vertraging door de vrieskou laat de gemeente er een verkeersplateau aanleggen. "Dat wordt een tamelijk lang verkeersplateau: van aan het kruispunt met de Onderstraat tot aan de Middelwijk", licht schepen van Openbare Werken Tanja Eeckhout (Open Vld) toe. "Het plateau moet vooral de snelheid remmen van bestuurders die vanuit Dikkelvenne het centrum van Gavere binnenrijden. Aan de andere kant van het centrum fungeert de nieuw aangelegde rotonde als poort en snelheidsremmer. In de dorpskern mag je maar 30 kilometer per uur rijden en dat willen we zo duidelijker maken." De Molenstraat blijft tot midden april afgesloten. De lokale handelaars zijn te bereiken via het centrum of via de omleiding langs de Vluchtenboerstraat. (TVR)