Moeder met glaasje teveel op crasht tegen vrachtwagen 03 mei 2018

Een 33-jarige moeder uit Gavere bleek enkele glaasjes te veel op te hebben na een aanrijding vorige vrijdagavond. De vrouw reed in de Leenstraat in Gavere bij het kruisen tegen het voorwiel van een vrachtwagen, die daarbij een klapband opliep en tegen de omheining van een huis reed.





De moeder had ook haar twee kinderen, van elf en twaalf jaar, mee in de wagen zitten. De vrouw raakte gekneld bij het ongeval en moest door de brandweer bevrijd worden. Zij en haar twee kinderen werden naar AZ Maria-Middelares gebracht ter verzorging. Haar rijbewijs is ze alvast vijftien dagen kwijt en ze zal zich voor de politierechtbank mogen verantwoorden. (DJG)