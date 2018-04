Minstens tien wageninbraken in week tijd POLITIEZONE SCHELDE-LEIE ROEPT BEWONERS OP OM WAAKZAAM TE ZIJN WOUTER SPILLEBEEN

13 april 2018

02u34 1 Gavere De politiezone Schelde-Leie waarschuwt bewoners voor inbraken in auto's nadat ze in Nazareth sinds maandag al minstens tien inbraken vaststelden. De dieven lijken het vooral gemunt te hebben op BMW's. Ook inwoners van Gavere zijn best op hun hoede.

Sinds maandag stelde de politiezone Schelde-Leie al tien inbraken vast in Nazareth, alle inbraken gebeurden daarbij op dezelfde manier. De dieven zoeken wagens die in rustige straten voor een huis geparkeerd staan. Als de wagens op slot zijn, slaan ze achteraan een ruit in om zo de wagen te kunnen openen. De inbraken concentreren zich steeds in enkele straten. Zo werden de afgelopen dagen minstens twee laptops, een fototoestel, een jas en een paar schoenen gestolen. Bij vier BMW's werden het stuur, de middenconsole of de airbags weggehaald.





Op bestelling

Omdat de dieven het bij sommige inbraken vooral gemunt hebben op de onderdelen van BMW's, is er een vermoeden dat de dieven op bestelling werken. Het is ook mogelijk dat er twee verschillende dievenbendes op pad zijn, wat zou verklaren waarom sommige dieven het op onderdelen en anderen het op elektronica of kledij gemunt hebben.





"Ik werk bij makelaar Pattymo en had de hele dag afspraken gepland, maar die heb ik niet kunnen afwerken omdat de ruit van mijn wagen werd ingeslagen", vertelt Anouk Libert uit de Vijverstraat in Nazareth. "Mijn fototoestel, dat vooraan in de wagen lag, werd gestolen. De dieven doorzochten heel de auto, tot de kleinste zakjes toe."





Nick Temmerman uit de Bosstraat moest zelfs een dief uit zijn huis verjagen. "Woensdagochtend om 4.15 uur ging het alarm in mijn huis af met loeiende sirenes. Ik stak meteen de lichten aan en ging naar beneden, waar ik net een schim naar buiten zag vluchten. Ik heb nog geroepen, maar de vogel was gaan vliegen." Op de oprit van Nick hadden de dieven een ruit van de BMW van zijn vrouw ingeslagen. In de auto vonden ze de sleutel van de voordeur, waarmee ze naar binnen kwamen."Waarschijnlijk was het eigenlijk helemaal niet hun bedoeling om in ons huis in te breken, maar zagen ze gewoon een mooie kans", vertelt Nick. "Gelukkig sliepen de kinderen net bij hun grootouders."





Toen Nick de politie belde, kwamen ze meteen naar de buurt om een zoekactie uit te voeren. Die leverde uiteindelijk niets op. Er is voorlopig nog geen spoor van de daders. Daarom geeft de politie vooral tips ter preventie van inbraken. "Het meest evidente is dat we aanraden om de auto altijd te sluiten wanneer die op de oprit geparkeerd staat", duidt Katie Lefever van politiezone Schelde-Leie. "Laat ook geen waardevolle voorwerpen in de wagen liggen. Het is niet voldoende dat ze niet zichtbaar zijn."