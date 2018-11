Minder volk, maar wel topambiance op Superprestige veldcross in Gavere Ronny De Coster

11 november 2018

18u57 0 Gavere De 41ste editie van de veldcross in Gavere gaat de geschiedenis niet in als een van de drukst bijgewoonde. Maar wie er was, beleefde wel een topdag met veel sportieve en andere ambiance.

Niet alleen de supporters die met de voeten in de modder stonden, maar ook zij die zich uitleefden in de feesttent, hebben in Gavere een amusante dag beleefd. Dj Daddy Cool had niet de minste moeite om al rond de middag de feestneuzen op de dansvloer te krijgen voor een dolle polonaise.

En ook al was de algemene indruk dat er minder volk was opgedaagd. Toch was het wel drummen op de spectaculairste hellingen van het unieke parcours door het park van het Kasteel Renier en de aanpalende tuinen Goemaere. De duizenden supporters kregen een best wel indrukwekkende, maar sportief niet verrassende wedstrijd te zien: de Nederlander Mathieu van der Poel was ook in Gavere een klasse te sterk dan zijn volgers. Twee jaar geleden zag het publiek de in België wondende Nederlander ook al eens als eerste over de meet fietsen.

Wapenstilstand

Na een kort eerbetoon naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, konden de mannen-elite vertrekken voor hun veldrit. Het startschot voor de wedstrijd klonk pas nadat de Last Post werd gespeeld en een Agusta-heli was overgevlogen.

Etienne Gevaert, voorzitter van de Novavrienden, gelooft dat de talrijke herdenkingen van Wapenstilstand ook wel wat volk hebben weggehouden uit Gavere.

“Er was naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog vandaag natuurlijk ook veel te doen op andere plaatsen. En we hadden ook de weervoorspellers niet echt mee: die hadden rotweer voorzien en daarmee misschien wat mensen doen beslissen om toch maar niet te komen, terwijl het weer al bij al toch heel erg meeviel”, verklaart Gevaert de mindere opkomst.

Al relativeert hij die. “We hebben nog geen cijfers en kunnen op dit moment alleen maar voorlopig oordelen op een algemene indruk. Het zal waarschijnlijk wel ietsje minder geweest zijn, maar de medewerkers die ik al gehoord heb, klagen zeker niet. Ik blik vooral tevreden terug op een cross zonder incidenten en met een publiek dat heel tevreden was”, zegt Gevaert.

Voor het eerst werd de Gaverse veldcross door de politie met bijkomende ogen gevolgd: agenten bestuurden een gesofisticeerde drone die het hele parcours in de gaten hield.