Met fanclub ‘t Paradijs naar BK-cyclocross Asper André Marlier

02 januari 2019

16u42

Bron: André Marlier 0

De officiële fanclub van het cyclocross-duo Eli Yserbyt-Laura Verdonschot organiseert een autocartrip naar het Belgisch kampioenschap veldrijden te Kruibeke op zondag 13 januari. Samenkomst om 8u45 aan lokaal ‘t Paradijs aan de Stationstraat om 9 uur en vertrek om 9u15 stipt. Men kan tot en met 7 januari inschrijven en betaalt 30 euro voor busreis en inkomticket in het lokaal of telefonisch bij Marnix Notschaele 0474/87.62.00 of Hans De Clercq 0472/20.16.44.