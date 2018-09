Meer dan helft bestuurders rijdt te snel in Grotenbroekstraat Thomas Vandewalle

04 september 2018

In augustus passeerden ruim 12.000 voertuigen voorbij het oog van de flitscamera van de politiezone Schelde-Leie, waartoe ook Gavere behoort. 1.854 bestuurders reden te snel. Dit geeft een hoog maandgemiddelde van 15,20% overtreders. Bij 22 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In Gavere krijgen vooral de Veldstraat en Grotenbroekstraat snelrijders te slikken. Zo reed in de Veldstraat maar liefst 43 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. In de Grotenbroekstraat respecteerde maar liefst 57 procent van de bestuurders de snelheidslimiet van 50 km/uur niet.