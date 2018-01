Mediakring Gavere maakt al bijna 25 jaar AMOK 02u37 0 Ronny De Coster De medewerkers van Mediakring Gavere brengen de honderdste editie van AMOK uit. Gavere De Mediakring Gavere is toe aan een jubileumjaar. Zo verschijnt in maart de honderdste editie van de Averechtse Maandag Ochtend Krant, beter bekend als AMOK. De persvrienden reiken tevens voor de 25ste keer de persprijzen uit en vieren komend jaar hun 25ste verjaardag.

Een tiental persmensen werkt al jaren onbezoldigd mee aan de AMOK. De eerste uitgave dateert al van 9 oktober 1994. "We verschijnen vier keer per jaar met nieuws over Gavere", zegt voorzitter Didier Martens. "Dat proberen we op een speelse en ludieke wijze te doen. Een formule die aanslaat, want intussen tellen we al 475 abonnees. Tientallen anderen halen driemaandelijks hun exemplaar op in de winkel."





Honderdste editie

In maart verschijnt de honderdste editie. "Dat wordt uiteraard een 'specialleke'. Het tijdschrift wordt doorspekt met allerlei links naar het cijfer honderd. Verder hebben we ook aandacht voor de genomineerden van de persprijzen. Die worden op zaterdag 31 maart al voor de 25ste keer uitgereikt aan verdienstelijke Gaverlingen."





Dat 2018 een verkiezingsjaar is, is ook de Mediakring niet ontgaan. Zo wordt op vrijdagavond 21 september om 20 uur een verkiezingsdebat georganiseerd in zaal Racing. Op 14 oktober, de verkiezingsdag zelf, wordt dan weer een verkiezingsshow georganiseerd.





Problemen met bedeling

Veel reden tot feesten dus, al kampen de persvrienden ook met wat kopzorgen. Zo loopt de verdeling van hun tijdschrift al enige tijd stroef wegens problemen met bpost. "Na een eerste dieptepunt in juni 2016 bleek de verdeling van de laatste twee edities via bpost opnieuw een fiasco. Zo'n 150 van de 475 exemplaren verdwenen of werden foutief verspreid in september. In december doken pas na twee weken nog honderd exemplaren op. Die foute verdeling kan ons tientallen abonnementen kosten", zucht Didier.





"Wij stelden bpost in gebreke en dienden een schadeclaim in. Intussen bekijken we ook of we onze tijdschriften op een andere manier kunnen verdelen." (TVR