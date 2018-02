Markt wordt geknipt: enkel nog wegrijden via Scheldestraat 01 februari 2018

02u47 0 Gavere De Gaverse Markt wordt bij de heraanleg geknipt. Auto's zullen het marktplein enkel nog kunnen verlaten langs de Scheldestraat en dus niet meer aan brasserie De Post. "Je hebt er een heel beperkt zicht, wat leidt tot gevaarlijke situaties", motiveert mobiliteitsschepen Willy Van Hove.

Het gemeentebestuur van Gavere is momenteel volop bezig met het voorbereiden van de heraanleg van de Markt. Alle inwoners kregen onlangs de kans om ideeën aan te reiken tijdens een ontwerpatelier, waarmee een ontwerper nu aan de slag gaat.





Eén groot plein maken

Zeker is dat de Markt zal worden geknipt. Gemotoriseerd verkeer zal het marktplein enkel nog kunnen verlaten langs de Scheldestraat en dus niet meer via de Kasteeldreef. "Het is er te gevaarlijk", stelt mobiliteitsschepen Willy Van Hove (sp.a). "Wie er nu de Markt verlaat, heeft een té beperkt zicht. De nieuwe verkeerssituatie zal ons toelaten om van deze hoek van de Markt en de voortuin van het gemeentehuis één groot plein te maken. De Kasteeldreef zal er wel dwars doorlopen, maar daar wordt de snelheid tot voorbij de kerk verlaagd naar 30 kilometer per uur. De Markt zal daardoor veel meer worden dan enkel parking en dat zal de horeca ten goede komen."





Nieuwe parking

Op zowat de helft van de Markt zal men niet meer kunne parkeren. "Al gaan we de plaatsen die verdwijnen compenseren met een nieuwe parking die zal worden aangelegd in het gebied achter de apotheek en de Fortisbank", benadrukt Van Hove. "Daar zal men terecht kunnen voor langparkeren. Op de Markt zal enkel nog kortparkeren toegestaan worden. Uit de inspraakmomenten blijkt dat men naast een aangenamere ruimte ook de fontein in ere hersteld wil zien. Die zie je nu bijna niet staan door de vele wagens er rond." Tegen de volgende legislatuur moeten de plannen klaarliggen. (TVR)