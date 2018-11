Marc Gevaert en Annie Piens zijn een gouden paar Ronny De Coster

05 november 2018

13u36 2 Gavere Feest bij de familie Gevaert in Dikkelvenne: Marc Gevaert en Annie Piens zijn immers vijftig jaar getrouwd. Marc en Annie zijn bekende gezichten in de gemeente: hij is gepensioneerd onderwijzer en directeur van de Vrije Basisschool Dikkelvenne en zij heeft een bank- en verzekeringskantoor uitgebaat.

Beiden zijn ook heel actief in de voetbalclub SC Dikkelvenne. Marc is er al sinds 1968 lid van het bestuur van de vereniging en was er jarenlang ook voorzitter. Het stadion van SC Dikkelvenne in zelfs naar hem genoemd.

De liefde voor de sportclub, die intussen geleid wordt door hun zoon Geert, werd Marc en Annie zes jaar geleden bijna fataal: beiden raakten zwaargewond bij een ontploffing in de keuken van de voetbalkantine, toen ze het jaarlijkse eetfestijn aan het voorbereiden waren.

Marc en Annie hebben twee zonen en een dochter en intussen ook al zeven kleinkinderen.