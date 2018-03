Marc de Bel op de planken in zaal Racing 09 maart 2018

Jeugdauteur Marc de Bel is zaterdag 17 maart om 14.30 uur te gast in gemeentelijk ontmoetingscentrum Racing op de Markt in Gavere. Samen met enkele muzikanten en acteurs brengt hij er het verhaal 'De dromenzuiger van opa Pluizebol' tot leven. De voorstelling mikt op gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. De toegang is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via bibliotheek@gavere.be of op het nummer 09/384.55.19.





(TVR)