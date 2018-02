Man gaat klanten café Fazantenhof te lijf 12 februari 2018

02u30 0 Gavere In café Fazantenhof, aan het station, kwam het zaterdagavond omstreeks 20 uur tot een hevige vechtpartij.

"Een dronken man begon plots te roepen en sloeg een colaflesje kapot", doet uitbater Geert De Beir het verhaal. "Met dit geïmproviseerde wapen ging hij andere cafébezoekers te lijf." Niemand raakte ernstig gewond, maar één persoon is wel tijdelijk arbeidsongeschikt. "Deze klant werd van zijn barkruk geduwd en kwam met zijn schouder en hoofd tegen de grond terecht. De man moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar mocht dezelfde avond nog naar huis. Naast een hoofdwonde bleek zijn schouder uit de kom."





Aanhouding

De verdachte, een 40-jarige man van Mongoolse nationaliteit zonder gekende verblijfplaats in België, kon in het café door de opgeroepen agenten worden gearresteerd en zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.





(DCRB/TVR)