Mady en Joel zijn gouden koppel 02u54 0 Foto Ronny De Coster

In het gemeentehuis van Gavere zijn Joel Martens (72) en Mady Heugens (69) samen met familie en vrienden feestelijk ontvangen.





Het echtpaar uit Asper is immers vijftig jaar getrouwd. Joel heeft er een volledige loopbaan opzitten bij autobouwer Volvo in Gent, terwijl Mady het huishouden beredderde. Joel en Mady hebben een dochter en een zoon en twee kleinkinderen en zijn heel geïnteresseerd in voetbal, wielrennen en atletiek. Joel is fervent supporter van voetbalclub Club Brugge. Dochter An runt samen met haar man Gunter een fietsenwinkel en sponsort een koersploeg . De twee kleinzonen sporten bij de Oudenaardse atletiekclub KASVO.





(DCRB)