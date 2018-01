Lokale dienstencentra zetten in op mentale gezondheid 02u54 0

In het lokaal dienstencentrum Den Oever in Gavere werd het project 'Samen veerkrachtig' gelanceerd. Het komende jaar slaan de lokale dienstencentra van Zuid Oost-Vlaanderen en Logo Gezond + vzw de handen in elkaar om de veerkracht van hun bezoekers te versterken. "Want wie voldoende veerkracht heeft, staat sterker en positiever in het leven, veert terug bij stress en tegenslag en kan zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen", luidt het. "Veerkracht kan je trainen door middel van de 10 Fit in je Hoofd-stappen. Maar ook je leefomgeving speelt een grote rol: een warme buurt, beweegmogelijkheden, ontspanning en cultuur,... Lokale dienstencentra zijn dus de plaats bij uitstek om veerkracht te versterken." Elke maand zullen de lokale dienstencentra in Deinze, Oudenaarde, Gavere, Herzele, Zottegem en Ronse aan de slag gaan met één tip van Fit in je Hoofd. Wie zelf al aan de slag wil, kan terecht op www.fitinjehoofd.be.





(TVR)