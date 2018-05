Lierenbospad officieel ingewandeld 15 mei 2018

In Gavere wandelden VVV 't Gaverland, de werkgroep Trage Wegen en het gemeentebestuur officieel het nieuwe Lierenbospad in. Dat bevindt zich in deelgemeente Baaigem tussen de Baaigemstraat, op honderd meter van café De Rooigem, en de Ten Edestraat. Het is de negende trage weg, de voorlaatste in de huidige reeks wegen die de werkgroep afwerkt.





(TVR)