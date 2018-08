Liberalen trekken met 13 nieuwe gezichten naar kiezer Redactie

27 augustus 2018

13u20 0 Gavere De lijst van Open vld, de partij van burgemeester Denis Dierick, is klaar. Daarop prijken maar liefst 13 nieuwe namen.

Net als bij de verkiezingen in 2012 zullen de liberalen onder de naam Open Vld-VOG naar de kiezer stappen. “Een recept dat de voorbije verkiezingen door de Gaverse kiezer gesmaakt is, moet je niet wijzigen”, motiveert voorzitter Christine De Cooman. Lijsttrekker wordt zoals bekend huidig burgemeester Denis Dierick. Schepenen Tanja Eeckhout, Peter De Clercq en Dieter De Mets bevolken samen met voorzitter De Cooman de eerste vijf plaatsen op de lijst. Gemeenteraadsvoorzitter Paul Carion zal de lijst duwen. Met maar liefst zes Asperlingen in de top 11 van de lijst wil Open Vld-VOG de kiezer een duidelijk signaal geven. “Asper verdient als grootste deelgemeente de komende legislatuur de grootste aandacht op het vlak van investeringen.” Nieuwkomers op de lijst zijn Mariska Van Renterghem, Jan Vanderstraeten, Tamara Leune, Linda Van Veirdegem, Eva Roosemeyers, Koen De Groote, Kathy Bauts, Roland De Bosscher, Veronique Desmet, Jean-Pierre Sprangers, Evy Verbanck, Christophe De Boever en Pascale Mornie-Bottequin. Op Marc Van Wittenberge na, die het team blijft coachen als ouderdomsdeken, komen ook huidige raadsleden Stany Schamp en Eddy Van Hijfte opnieuw op.