Leukemiepatiëntje Sofie beleeft onvergetelijke zesde verjaardag 02u54 0 Foto's PHN / Joel Hoylaerts De klasgenootjes blazen verzamelen om Sofie een mooie verjaardag te bezorgen. Gavere Leukemiepatiëntje Sofie De Rho (6) uit Asper beleefde gisteren een verjaardag om niet snel te vergeten. Omdat ze zelf niet naar school kan, kwamen haar klasgenootjes en juffen dan maar naar haar toe onder begeleiding van clown Loesje van Het Clownshuis. "Dit is de beste verjaardag ooit", glunderde het meisje.

Leukemiepatiëntje Sofie De Rho kon na ontelbare behandelingen in september terug naar school in De Vierklaver in Asper. Toch moet ze haar klasgenootjes van het derde kleuterklasje intussen al ruim twee maanden opnieuw missen. "In november heeft ze twee virussen opgelopen", vertelt mama Anneleen Noël. "Daarom hebben we beslist om haar thuis te houden tot na de krokusvakantie. Met het griepvirus dat momenteel de ronde doet, willen we geen risico nemen."





PHN / Joel Hoylaerts Clown Loesje tovert bij de jarige meteen een lach op het gezicht.

Toch werd het gisteren allesbehalve een verjaardag in mineur voor Sofie. Omdat het meisje zelf niet naar school kan, kwamen de klasgenootjes gewoon naar haar. Met dank aan Het Clownshuis, een organisatie die langdurig zieke kinderen gratis live laat webcammen met een clown, contact hebben met elkaar en nog veel meer.





"We cammen regelmatig met Sofie als ze thuis zit en zich verveelt", zegt Line Van Wassenhove, beter bekend als clown Loesje van Het Clownshuis. "Af en toe brengen we ook een bezoekje aan huis en telkens fleurt ze op. Omdat Sofie vandaag jarig is, leek het ons fijn om haar klasgenootjes én juffen mee te nemen." Sofie wist niet wat haar overkwam toen ze de versierde caravan en haar klasgenootjes plots op de oprit zag staan. Ze werd overladen met cadeautjes, snoeptaarten en vooral veel knuffels. "Dit is de beste verjaardag ooit", glunderde het meisje. (TVR)