Les Folles de Gand in zaal Racing 22 juni 2018

Het Gents travestiegezelschap Les Folles de Gand, onder leiding van lady Miss Michelle, treedt op zaterdagavond 30 juni op in zaal Racing op de Markt in Gavere. Les Folles de Gand bestaat uit vijf travestieten. In zaal Racing brengen ze een showspektakel vol glitter, glamour, dans, humor, prachtige kostuums en perfecte imitaties van nationale en internationale sterren. Dit alles overgoten met de nodige dosis humor. Tickets kosten vijftien of twintig euro en kunnen besteld worden bij de Blue White Indians, de Gaverse supportersclub van AA Gent, die instaat voor de organisatie. Meer info op 0475/50.16.91 of www.bwigavere.be. (TVR)