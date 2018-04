Leraar met 2,30 promille achter stuur 28 april 2018

Een 27-jarige leraar uit Gavere moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 2,30 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. Agenten stelden ook vast dat hij zijn snelheid niet correct regelde en niet stopte waar dat moest. "Ik was gaan eten met vrienden en daarna heb ik in Oudenaarde nog enkele glazen cava gedronken", vertelde de man. "Dit zal me geen tweede keer overkomen." De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)