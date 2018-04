Lenteontbijt in parochiezaal 06 april 2018

Beweging.net Asper organiseert op zondag 22 april een lenteontbijt. Aanschuiven kan vanaf 8.30 uur in het parochiaal centrum in de Hulstraat in Asper. Na het luxe-ontbijt is er een optreden van Paul Goossens. Inschrijven kan tot 13 april bij Rita Petereyns op het nummer 0479/67.51.75. (TVR)