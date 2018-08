Lennert (20) is 'Dove Duivel' VOETBALLER KSC DIKKELVENNE SCHITTERT OP EK IN STOCKHOLM THOMAS VANDEWALLE

11 augustus 2018

02u28 0 Gavere De Deaf Devils - ons nationaal elftal voor doven en slechthorenden - strijden vandaag op een speciaal EK in Stockholm voor de derde plaats. Bij de spelers ook de 20-jarige Lennert De Rycke (20) uit Dikkelvenne. "We zijn bijzonder trots dat hij de Belgische kleuren mag verdedigen", vertellen ouders Nico De Rycke en Tineke Verhelst.

Wat als je een topvoetballer bent, maar niet kunt horen? Dan word je, met een beetje geluk, misschien wel geselecteerd voor de Deaf Devils. Die eer valt de 20-jarige Lennert De Rycke uit Dikkelvenne de beurt. Hij neemt met onze nationale ploeg van doven en slechthorenden momenteel deel aan het Europees voetbalkampioenschap in Stockholm. "Lennert is volledig doof, maar dat houdt hem in zijn sportcarrière niet tegen", vertelt papa Nico De Rycke. "Zo speelde hij zeven jaar bij AA Gent en maakt hij momenteel deel uit van de A-kern van KSC Dikkelvenne."





Implantaten

Daarnaast mag hij zich dus ook een Deaf Devil noemen. Ze verloren de halve finale, maar strijden vandaag tegen Rusland voor de derde plaats en kunnen het dus even ver schoppen als onze Rode Duivels enkele weken geleden.





Lennert heeft cochleaire implantaten - kortweg CI - die hem toelaten in beperkte mate klanken, geluiden en spraak waar te nemen. "Als hij ze draagt, is hij nog altijd heel slechthorend", legt papa Nico De Rycke uit. "Maar het laat hem wel toe iets te begrijpen." Bij de Deaf Devils mogen spelers echter geen hulpmiddelen en dus ook geen hoorapparaten of implantaten gebruiken. "Maar dat deert hem niet. Ook bij KSC Dikkelvenne speelt hij zonder implantaten. Hij hoort de trainer dus niet roepen en hoort ook de andere spelers niet. Daardoor is hij veel meer op zichzelf aangewezen en moet hij extra veel rond hem kijken om het spel helemaal te zien."





De scheidsrechter heeft niet alleen een fluitje, maar ook een vlag. "Die vlag steekt hij ook omhoog, wanneer hij een fout fluit. Dan is het wachten tot iedereen de vlag gezien heeft en even stopt."





Vader Nico De Rycke en mama Tineke Verhelst zijn bijzonder trots op hun zoon. "Het feit dat hij de Belgische kleuren mag verdedigen is toch wel bijzonder. Alleen jammer dat er zo weinig aandacht is voor de Deaf Devils."





Op eigen kosten

Uitgezonderd hun uitrusting, die ze cadeau krijgen van de Belgische Voetbalbond, moeten ze ook alles zelf bekostigen. "Ze kunnen een klein beetje rekenen op de steun van sponsors, meer niet. Waar de Rode Duivels miljoenen verdienen, moet Lennert betalen om te kunnen meespelen in Stockholm. Met wat extra financiële steun, zou de ploeg veel meer mogelijkheden hebben. Elke vorm van aandacht, is dan ook welkom." De spelers landen zondag terug in Zaventem, waar hen alvast een warm welkom te wachten staat.