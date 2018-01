Legonamiddag voor kinderen 26 januari 2018

De Landelijke Gilde Asper en de plaatselijke KWB-afdeling pakken op zondag 4 februari uit met een Legobouwdag voor kinderen vanaf 3 jaar. Plaats van afspraak is het Klein Schoolke in de Stationsstraat. "Wij zorgen voor meer dan 20.000 bouwsteentjes waarmee iedereen tussen 14 en 18 uur gratis aan de slag kan. Voor de ouders is er ook een bar met pannenkoeken voorzien", zegt Jean Tijtgat. Vooraf inschrijven is niet nodig. (TVR)