Leger houdt grote rampoefening: F-16 'crasht' in Semmerzake 15 juni 2018

Veel rook en lawaai gisteren op de militaire luchtmachtbasis in Semmerzake. De veiligheidsdiensten hielden er een realistische noodplanoefening, waarbij een F-16 was gecrasht. "De brandweer is niet zo vertrouwd met militaire toestellen. Daarom hebben we een F-16-wrak laten overkomen om daarop te oefenen", legt luitenant-kolonel van het vliegwezen Tom Van Heuverswyn uit. De brandweer werd begeleid door de militaire brandweer uit Bevekom die hen wees op aandachtspunten. "Alles lijkt op het eerste zicht bijzonder goed en vlot te zijn verlopen." (TVR)