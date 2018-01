Leerlingen bezoeken rusthuis voor Driekoningen 02u37 0 Foto Thomas Vandewalle

Als koningen en koninginnen hebben de leerlingen uit basisschool De Vliegenier in Semmerzake een bezoek gebracht aan de bewoners van het woon- en zorgcentrum Mariahuis in Gavere. De leerlingen verblijdden de bewoners met allerlei liedjes. Dat deden ze in de verschillende leefgroepen, maar sommige bewoners kregen ook een privé-concert in hun kamer. Wie de tekst kende, zong uit volle borst mee.





(TVR)