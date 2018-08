Laatste wens voormalige vrachtwagenchauffeur (76) gaat in vervulling Thomas Vandewalle

30 augustus 2018

16u59 14 Gavere De 76-jarige Etienne Ghyselinck zag donderdagmiddag zijn laatste wens in vervulling gaan. Zo mocht hij nog één keer meerijden met de vrachtwagen. Praten kan hij niet meer, maar de tranen van blijdschap spraken boekdelen.

In het woon- en zorgcentrum Mariahuis in Gavere is dit jaar een project aan de gang waarbij elke bewoner wordt gevraagd zijn of haar laatste wens te uiten. Etienne Ghyselinck, afkomstig uit Zingem, moest niet lang nadenken toen hij de vraag voorgeschoteld kreeg. De man was zijn leven lang vrachtwagenchauffeur bij Snel Logistics en droomde er dan ook van om nog eens in de vrachtwagencabine te kunnen plaatsnemen. Aangezien zijn gezondheidstoestand de voorbije weken weken sterkt achteruit gaat, werd er niet langer gewacht. Met hulp van het Gaverse brandweerkorps werd de man donderdagmiddag in de vrachtwagencabine gehesen. Aan het stuur zat niemand minder dan zijn zoon Steven, die zelf ook vrachtwagenchauffeur is. “Papa heeft mij indertijd leren rijden”, vertelt Steven. “Dat ik nu aan het stuur zit bij zijn laatste rit, is toch wel speciaal. De vrachtwagen was zijn leven. Hij zat meer in zijn vrachtwagen dan dat hij thuis zat. Hij werd dan ook overal ‘den toerist' genoemd.” Praten lukt niet meer voor Etienne, maar de man was zichtbaar geëmotioneerd. “We zijn bijzonder dankbaar dat hij dit nog mag meemaken”, zegt echtgenote Marie-Jeanne Ronsse terwijl ze zelf ook een traantje wegpinkt. “Hij kan het niet meer zeggen, maar hij heeft hier heel hard van genoten.”