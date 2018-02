KVLV organiseert basiscursus reanimatie 28 februari 2018

KVLV Asper organiseert op donderdag 15 maart van 19.15 tot 22.15 uur een basiscursus reanimatie in het parochiaal centrum in de Hulstraat.





Hoe kunnen we snel en efficiënt eerste hulp verlenen in een levensbedreigende situatie? Wat zijn de basisprincipes van een goede reanimatie? Hoe gebruik je een AED-toestel? Waar vind je er in Gavere? Dit zijn vragen die beantwoord worden gedurende de 3 uur durende les.





Leden van de KVLV betalen 5 euro voor de basiscursus, niet-leden 10 euro.





Inschrijven voor de les kan door een e-mail te sturen naar mcdhoore@msn.com. (TVR)