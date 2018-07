KVLV Asper viert 95-jarig bestaan 26 juli 2018

KVLV Asper vierde onlangs zijn 95-jarig bestaan. Het feestprogramma starte met een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk in Asper. Daarna volgde een receptie en feestmaal in het parochiaal centrum.











(TVR)