KVLV Asper verzamelt 454 euro voor 'Stichting tegen kanker' 02u26 0 Foto Thomas Vandewalle

De KVLV-vereniging van Asper zamelde maar liefst 454 euro in voor het goede doel 'Stichting tegen Kanker' en de 'Levensloop Gent'. Dit bedrag kregen ze bij elkaar door het verkopen van allerlei zelfgemaakte spulletjes, zoals handdoeken die in de vorm van een beertje of hond waren gevouwen.





(TVR)