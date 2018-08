Kunst in en rond militair kasteeldomein Grenier “Unieke kans om kasteeldomein te bezoeken” Thomas Vandewalle

28 augustus 2018

14u53 1 Gavere Het Gaverse kasteel Grenier, eigendom van de militaire luchtmachtbasis ATCC, staat nog tot en met 2 september éénmalig open voor het grote publiek voor de binnen- en buitenexpositie L’Art Grenier. In totaal zijn er in het kasteel en in de tuin werken te zien van maar liefst 39 Belgische kunstenaars. De militairen staan mee in voor de bewaking.

Kunstig Gavere werd indertijd opgericht als werkgroep binnen de culturele raad om de kunsten te promoten in Gavere en daarbuiten. Na ‘Beelden in Borgwal’ in 2015 en de triënnale ‘Kunstenaars op de Bovenschelde’ in 2017 is er nu het project L’Art Grenier op het militaire kasteeldomein Grenier. “Dankzij tussenkomst van de gemeente kunnen we hier eenmalig terecht”, steekt voorzitter Kristien Vervaet niet zonder trots van wal. “Voor de bezoekers is het een unieke kans om naast de kunst ook het kasteel eens van dichterbij te bekijken.” De titel ‘L’Art Grenier’ verwijst hier niet naar de zolder van het kasteel, maar wel naar baron Grenier. “Hij en zijn nakomelingen woonden hier decennialang in het kasteel. Er werden geen kunstwerken op zolder geplaatst, maar wel op het gelijkvloers en in de kelder van het kasteel. We tonen ook werk in de conciërgewoning en uiteraard op goed overwogen plekjes in de kasteeltuin. De voorbereidingen waren heel intensief, maar we zijn fier op het resultaat.”

Unieke locatie

Tijdens de voorbereidingswerken werd al snel duidelijk dat het kasteeldomein een unieke locatie is. “Heel wat verrassingen kwamen op ons af. Verschillende kunstenaars lieten zich ook inspireren door de site en sommigen maakten zelfs hier ter plekke iets. Er worden niet enkel schilderijen, maar ook beeldhouwwerken, animatiefilms en installaties getoond. Voor ieder wat wils dus.” Een opmerkelijke installatie is die van Gaverling Hugo De Leener die in één van de vijvers van het kasteeldomein een constructie met wijnglazen bouwde. "Het opzetten was niet evident, maar het resultaat is spectaculair."

Peterschap

Met de tentoonstelling wil Kunstig Gavere ook het peterschap tussen de gemeente en de militaire basis in de verf zetten. “De gemeente is peter van het ATCC en dat heeft ook een grote culturele meerwaarde. Hierdoor krijgen wij namelijk de kans om een dergelijk ongewone locatie om te toveren tot tentoonstellingsruimte." Op het terrein en in de gebouwen is camerabewaking voorzien, maar de organisatoren kunnen ook rekenen op de hulp van de militairen die mee een oogje in het zeil houden. De tentoonstelling is nog tot en met zondag elke dag tussen 10 en 18 uur te bezoeken. De toegang is volledig gratis. Er liggen ook plannetjes en infobrochures klaar die de bezoekers langs alle kunstwerken leiden.