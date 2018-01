KSC Dikkelvenne aast op jeugdspelers FC Vurste-Semmerzake 02u37 0

KSC Dikkelvenne is bereid om mee naar een oplossing te zoeken voor de jeugdspelers van FC Vurste-Semmerzake die binnenkort zonder club komen te zitten. "Zo kan ieder spelertje van FCVS opgevangen worden en zijn geliefkoosde sport blijven uitoefenen in de buurt van zijn woonplaats", luidt het.





Zoals we eerder schreven doet FC Vurste-Semmerzake na dit seizoen de boeken dicht. De club kampt met een gebrek aan mankracht en lokt nog amper publiek. "Onder die omstandigheden is het onmogelijk geworden om de clubwerking te laten draaien zoals wij het zelf voor ogen hebben", motiveert voorzitter Pascal De Mulder de moeilijke beslissing. De voetbalploeg telt vandaag nog ruim 135 spelers, waarvan 85 jeugdspelers. Zij worden momenteel bijgestaan bij de zoektocht naar een nieuwe club.





Vurste-Semmerzake wisselt nu al jeugdspelers uit met KFC Gavere Asper. Het lijkt logisch dat veel spelers naar daar trekken, al laat KSC Dikkelvenne nu ook weten geïnteresseerd te zijn. "Wij zijn bereid met onze KSCD-jeugdwerking naar een oplossing te zoeken", zegt jeugdverantwoordelijke Carlos Moerman. "Zo kan ieder spelertje van FCVS opgevangen worden en zijn geliefkoosde sport blijven uitoefenen in de buurt van zijn woonplaats. Dit zal uiteraard samen moeten bekeken worden met het gemeentebsetuur dat eigenaar is van de terreinen en infrastructuur."





(TVR)