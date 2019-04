Koerier redt samen met buren bejaarde vrouw uit brandende woning: “Ondanks het gevaar zonder aarzelen naar binnen gelopen” Lieke D'hondt

17 april 2019

14u04 2 Gavere Een held, zo noemen heel wat mensen koerier Tom Florent (23), die tijdens zijn ronde een 94-jarige vrouw redde uit haar brandend huis in Dikkelvenne (Gavere). Samen met twee buren van de dame twijfelde hij geen seconde. “Een man trapte de deur in, de buurvrouw en ik zijn zonder aarzelen gevolgd.”

Rond half negen maandagavond is Tom Florent uit Herzele bezig met zijn ronde voor pakjesdienst PostNL. Hij heeft net een pakket afgeleverd in de Nijverheidsstraat in Dikkelvenne en maakt zich klaar om naar zijn volgende klant te rijden. “Na de levering draaide ik me om en zag ik veel rook uit het dak van de woning aan de overkant van de straat komen. De klant waar ik net geleverd had en ik hadden onmiddellijk door dat het niet gewoon een rokende schoorsteen was. Terwijl hij de hulpdiensten belde, ben ik naar het huis toegelopen. Een buurman heeft zonder aarzelen de deur ingetrapt en is naar binnen gelopen. Een buurvrouw en ik zijn zonder aarzelen gevolgd”, doet Tom zijn relaas. In het huis woont Anita Ghyselinck (65) samen met haar moeder Frieda Botteldoorn (94). Anita slaagde er zelf in het brandende huis te ontvluchten, haar moeder niet. “Ze was in paniek naar de achterkant van het huis gevlucht, maar kon niet meer weg. Wij hebben haar geholpen om uit het huis te geraken. Ze had de tranen in haar ogen, dat vergeet ik niet.”

“Plots hoorde ik niets meer”

De moeder van Tom heeft ook alles van dichtbij meegemaakt. Zij was met hem aan het telefoneren toen hij het brandende huis binnenliep. “Ik zei dat hij niet naar binnen mocht gaan als de vlammen naar beneden sloegen, maar plots hoorde ik hem niet meer. Dat heeft enkele minuten geduurd. Ik was in paniek en heb nog eens de hulpdiensten gebeld, maar die waren al onderweg”, vertelt de mama van Tom. “Ik was toch zonder nadenken naar binnen gesneld. Alles werd stil rond mij. Het was inderdaad gevaarlijk, want je kon aan de trap de vlammen op de bovenverdieping al zien. Er was ook veel rook in de woning”, herinnert Tom zich.

Ronde verdergezet

Na zijn heldendaad zet Tom gewoon zijn ronde verder. “Het heeft allemaal een indruk op mij nagelaten, maar ik moest nog vijf pakketjes leveren. Ik heb mijn ronde dus gewoon verdergezet. Al heb ik wel mijn hart even moeten luchten bij een klant wat verderop in de straat. Hij heeft me een cola gegeven zodat ik even kon bekomen.

Ondertussen krijgt Tom op sociale media heel wat complimenten over zijn koelbloedig optreden, samen met de twee buren. “Ik had niet verwacht dat het zo veel commotie met zich mee zou brengen. Ik wens het niemand toe zoiets te moeten meemaken, maar als ik me nog eens in zo’n situatie zou bevinden, zou ik het direct opnieuw doen.” De bewoonsters van het huis werden na de brand opgevangen in een noodwoning van de gemeente Gavere.