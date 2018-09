Kleuterturnen in sporthal Thomas Vandewalle

04 september 2018

De Gaverse sportdienst organiseert vanaf woensdag 12 september opnieuw kleutergym in de sporthal Overbeke in Asper. "Door het grote succes, voorzien we nu twee uurtjes kleuterturnen op woensdag", zegt sportfunctionaris Philippe Flement. "Dit van 13.30 tot 14.15 uur en van 14.15 tot 15 uur." De lessen zijn er voor peuters en kleuters van de eerste en tweede kleuterklas. "De inhoud van de lessen is zeer gevarieerd. Het verbeteren van de motoriek, het sociaal contact, behendigheid en algemene bewegingsvaardigheden zoals klimmen, klauteren, evenwicht en springen komen ruim aan bod." Deelnemen kost 20 euro per lessenreeks van 12 lessen. Inschrijven kan bij de sportdienst via sport@gavere.be of op het nummer 09/389.29.80.