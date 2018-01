Kleutersportland met pannenkoeken 26 januari 2018

02u53 0

In sporthal Overbeke in Asper wordt zaterdag van 14 tot 16 uur het jaarlijkse 'Kleutersportland' georganiseerd. De sporthal wordt voor die gelegenheid omgetoverd tot een pretpark waar kleuters zich kunnen uitleven. Aan het einde van deze sportnamiddag zijn er pannenkoeken voorzien. Deelnemen is gratis. Inschrijven voor de sportnamiddag kan via het telefoonnummer 09/389.29.80 of sport@gavere.be. (TVR)