Kleuters leven zich uit in sporthal 14 maart 2018

Maar liefst 360 kleuters uit alle Gaverse scholen hebben zich de voorbije twee dagen uitgeleefd in sporthal Overbeke in Asper. Die werd speciaal omgevormd tot een pretpark met tal van attracties. Het jonge volkje amuseerde zich op een parcours met evenwichtsoefeningen, hindernissen, klimrekken, kruiptunnels, balspelen, touwen en springkastelen. "Ze wisselen om de acht minuten van attractie, zodat iedereen alles kan uitproberen. Het is immers belangrijk dat kinderen op diverse manieren leren bewegen", zegt sportfunctionaris Philippe Flement. "Beter dan voor tv of voor de computer te zitten." (TVR)