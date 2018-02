KFC Gavere-Asper houdt zesde wijnbeurs in Racing 24 februari 2018

Voetbalvereniging KFC Gavere-Asper organiseert op zaterdag 10 maart al voor de zesde keer een wijnbeurs in het gemeentelijk ontmoetingscentrum Racing op de Markt in Gavere. "De wijnbeurs sluit perfect aan bij onze visie om de club als verbindingsmiddel te zien tussen mensen", vertelt stuwende kracht Nico Vermassen. "KFC Gavere-Asper is meer dan voetbal alleen. We hebben een sociale rol te vervullen. Daarom organiseren we bijvoorbeeld ook een wandeltocht en nodigen we de jongeren uit de streek in augustus uit voor een omnisportkamp." Wijn degusteren kan van 14.30 tot 20 uur. De speciale wijnbar met wraps en livemuziek kunnen liefhebbers van 18 tot 22 uur bezoeken. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop, 9 euro aan de kassa en zijn te verkrijgen door te mailen naar wijnbeurs@kfcgavereasper.be. (TVR)