Kangoeroes huppelen rond in Vurste TWEE WALLABY'S AL 4 MAANDEN OP DE VLUCHT, DERDE OVERLEDEN THOMAS VANDEWALLE

18 april 2018

02u29 1 Gavere In de Gaverse deelgemeente Vurste is men op zoek naar twee kangoeroes. De dieren ontsnapten uit hun verblijf, nadat een schaap een gat in de omheining ramde. "Schrik is niet nodig", benadrukt eigenaar Freek De Fraeye. "De dieren zijn bijzonder schuw en doen niemand iets kwaad."

De politiezone Schelde-Leie krijgt de jongste tijd niet alledaagse meldingen binnen. Volgens de melders lopen er namelijk kangoeroes rond. En dat blijkt niet gelogen. De dieren zijn eigendom van Freek De Fraeye uit de Ganzendam in Vurste. "Mijn vier kangoeroes ontsnapten al in december, nadat een schaap een gat in de omheining had geramd", doet hij het verhaal. "Een van hen is in november verdronken in mijn eigen vijver. Waarschijnlijk is hij opgeschrikt geweest door een buizerd die hier vaak rondvliegt, maar het dier was ook ziek. Een andere kon gevangen worden, maar de resterende twee laten zich niet zomaar vangen. Het gaat om twee kangoeroe-wijfjes die momenteel allebei zwanger zijn. Ze vangen is bijna onmogelijk. Hen verdoven vanop afstand is ook geen optie, want dan bestaat de kans dat ze niet meer bijkomen."





Schuw

De dieren houden zich vooral schuil in het Ganzendambos, vlakbij de woning van Freek, waar ze ook al door een boswachter werden opgemerkt. "Vooral de eerste maanden bleven ze daar verscholen zitten. Maar intussen werden ze ook al buiten het bos gespot", vervolgt Freek. "De laatste weken zie ik hier alvast meer wandelaars dan normaal in de omgeving. Het zijn dan ook hele toffe dieren om te zien. Het gaat om wallaby's, een kangoeroesoort die wat kleiner is. Ondanks hun kleine formaat kunnen ze flinke sprongen maken met hun sterke achterpoten. Ze zijn bestand tegen de kou en kunnen perfect overleven in de vrije natuur. Zo eten ze voornamelijk gras. Wie plots oog in oog staat met hen, hoeft zeker geen schrik te hebben. Ze zijn bijzonder schuw en doen niemand iets kwaad", benadrukt de eigenaar. Freek zet zijn pogingen om de kangoeroes te vangen voorlopig even on hold. "De politie en de gemeente hebben me intussen al verschillende keren gecontacteerd en kunnen er gelukkig om lachen. Een jacht op kangoeroes. Dat hadden ze in Gavere nog niet meegemaakt", glimlacht Freek. "Om de zwangere kangoeroes niet te veel schrik aan te jagen, ga ik ze nu even met rust laten. Eens ze bevallen zijn, zullen ze zich waarschijnlijk wat makkelijker laten vangen", maakt hij zich sterk.





"Ik roep iedereen bij deze ook op om de dieren geen schrik aan te jagen. Hen zelf proberen vangen lijkt me ook geen goed idee." Voor de geïnteresseerden: de dieren hebben geen naam. "Suggesties voor de kleintjes die op komst zijn, zijn wel altijd welkom", besluit Freek met een knipoog.