Kangoeroe huppelt rond in Vurste 17 april 2018

In Vurste bij Gavere koos een wallaby, een kleine kangoeroe, het hazenpad. Het dier ontsnapte enkele dagen geleden wellicht bij een particulier. Daarna vertoefde het even in het bos aan Ganzendam. Ondertussen is daar geen spoor meer van de kangoeroe. Het is niet duidelijk of het dier opnieuw bij de rechtmatige eigenaar is terechtgekomen, of nog ergens rondhuppelt in Gavere.





(DCRB/LDO)