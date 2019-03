Juwelierszaak en Italiaans restaurant verschijnen voor correctionele rechtbank na uit de hand gelopen ‘burenruzie’ JDG en DCRB

13 maart 2019

18u46 0 Gavere Een burenruzie voor de correctionele rechtbank: het verhaal van de juwelierszaak en het Italiaans restaurant op de markt van Gavere, deed woensdag heel wat wenkbrauwen fronsen op het Gentse gerecht. Op drie jaar tijd mocht de politie al minstens 100 keer tussenbeide komen. Van een afgekapte varkenskop tot een gephotoshopte afbeelding van een van de beklaagden met een porno-acteur: de situatie is voor beide partijen stilaan onleefbaar.

Het verhaal ging van start in 2015 toen het Italiaans koppel introk in het pand naast de juwelierszaak. Al snel kwamen de eerste klachten voor geluidsoverlast, waarna de situatie al snel escaleerde. Zo werd de juwelierszaak onder andere beklad met tomaten en eieren.

“In het begin zijn de meeste klachten geseponeerd”, weet het Openbaar Ministerie. “Beide buren hebben regelmatig gebruikgemaakt van beeldmateriaal om hun relaas te bewijzen. Vaak waren de klachten te vaag en vielen de beklaagden in herhaling. Het was voor ons dan ook moeilijk om te spreken van een misdrijf.”

Porno-acteur

Maar daar kwam dus verandering in. Zo trof de juwelier plots een afgekapt varkenshoofd aan voor zijn deur. Het parket kreeg ook videofragmenten in handen, waaruit duidelijk bleek dat buren hem het leven zuur maakten. “Mijn levenskwaliteit is compleet weg”, reageert de 70-jarige juwelier. “Tot waar gaat verdraagzaamheid?”, vult zijn dochter aan. “Mijn ouders worden geterroriseerd. Zo troffen we een afbeelding aan op één van onze wagens waarop mijn vader was gephotoshopt op het lichaam van een pornoacteur.”

En de lijst gaat verder: zo moest de politie volgens het parket al minstens 100 keer tussenbeide komen. “We werken alle dagen, we hebben ook geen tijd voor zo’n stommiteiten”, reageert de eigenares van het restaurant. “De eerste dag stonden ze al meteen aan onze deuren om te klagen over het geluid. We hebben nochtans een speciale installatie om het geluid te dempen. Met de andere buren hebben we geen last, enkel met hen.”

Geen horecazaak

Volgens de advocaat van de restauranthouders zijn de buren bereid om tot het uiterste te gaan om de zaak van haar cliënten te sluiten. “Ze willen al veertien jaar geen horecazaak naast hun. Tegen het vorige restaurant hebben ze ook 60 klachten ingediend.”

De 70-jarige juwelier stelde zich - samen met zijn vrouw en dochter - burgerlijke partij, maar zowel hij als de twee restaurantuitbaters riskeren een celstraf met probatie-uitstel en een geldboete. Zo vraagt het parket voor de Italiaanse man en vrouw respectievelijk 10 maanden en 8 maanden celstraf. Boven de juwelier zijn hoofd hangt dan weer een celstraf van 4 maanden. Alle drie de beklaagden riskeren een geldboete van 400 euro.