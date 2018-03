Jobstudenten voor Gavere Zomert gezocht 01 maart 2018

02u56 0 Gavere De gemeente Gavere is op zoek naar twee jobstudenten om de achtste editie van Gavere Zomert mee te ondersteunen.

De achtste editie van het openluchtgebeuren vindt dit jaar plaats van 28 juni tot en met 24 juli.





Als jobstudent staat men in voor het onthaal en de begeleiding van de bezoekers, de verkoop van drankjes en versnaperingen, vastleggen van reservaties, beheer van het materiaal en het verzorgen van de basishygiëne op het terrein.





Kandidaturen kunnen worden ingediend via een sollicitatieformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website: www.gavere.be. (TVR)