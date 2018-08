Jeugdhuis Avalon Vurste organiseert vierdaagse kermis After work party, oldtimers, schlagers, oldtimers en kinderanimatie kleuren de kermis Ronny De Coster

23 augustus 2018

19u25 0

De kermis begint vanavond met een after work party met fingerfood, een aperobar en muziek van dj Obi & Jethro. Zaterdag vindt Vurste on Fire plaats, een fuifavond met optredens van Six & Sara en La Folie Jolie. Fiesta Crew zorgt voor de afterparty.

Zondag staan oldtimers te glimmen op de “Ouwen Otto Miekink”. Vanaf 14 uur is er kinderanimatie. Laura Lynn, Luc Steeno, Joe Hardy en dj Timo zingen en spelen Vlaamse schlagers op de Dolle Dorpsnacht, die begint om 19 uur. Kermismaandag, dat is in Vurste ambiance maken op café en in het Jeugdhuis Avalon zelf.

Er is geen voorverkoop van kaarten. Vrijdag is gratis, zaterdag betaal je 8 euro en zondag bedraagt de toegangsprijs 14 euro.

Vurste Kermis vindt plaats in een grote feesttent aan de Leenstraat 80. Ernaast is een grote parking.