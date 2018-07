Inwoners vullen bidons en containers met bronwater op Markt 26 juli 2018

Nu de verspilling van drinkwater verboden is, zoekt men overal naar alternatieven. In Gavere vinden ze momenteel een oplossing op de Markt, waar water uit de fontein stroomt, afkomstig van een hoger gelegen bron.





"Ik woon in Zingem, maar werk in Gavere en maak van de gelegenheid gebruik om hier enkele bidons te vullen met water", vertelt Marnix Biasino. "Dat gebruik ik thuis om mijn bloemen en planten water te geven. Anders stroomt het toch maar weg naar de Schelde."





Iemand anders kwam met zijn container van maar liefst 1.000 liter aangereden. "Op 20 minuten is hij vol."





Burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) ziet geen probleem, maar benadrukt wel dat het water niet drinkbaar is. (TVR)