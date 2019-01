Inwoners van Asper verenigen zich in Buurtinformatienetwerk Ronny De Coster

24 januari 2019

11u09 0 Gavere Inwoners van de Gaverse deelgemeente Asper blazen volgende maandag verzamelen voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk.

In de buurgemeente Zingem is al een buurinformatienetwerk (BIN) actief. Ook in de centrumgemeente Gavere bestaat zo’n samenwerkingsverband tussen burgers, de gemeente en de lokale politie.

“De idee om ook met een BIN te starten, is ontstaan nadat er in de eindejaarsperiode op verschillende plaatsen inbraken en inbraakpogingen zijn geweest”, zegt Kristophe Thijs, die samen met Elodie Vanheulenberghe het initiatief neemt.

Sociale controle

“We willen het algemeen veiligheidsgevoel verhogen de sociale controle bevorderen en ook de idee verspreiden, dat inbraakpreventie belangrijk is. Op de startvergadering zullen we het doel en de werking van een buurtinformatienetwerk toelichten en aangeven hoe hiervoor samengewerkt wordt met de lokale politie en de gemeente. Aanwezigen kunnen zich die avond meteen al laten registreren voor opname in de BIN die in Asper zal uitgewerkt worden”, legt Tijs uit.

De startvergadering van BIN Asper vindt plaats op maandag 28 januari vanaf 20 uur in de refter van de Gemeentelijke Basisschool “De Vierklaver” aan de Veldstraat in Asper.