Infoavond over nieuwe sporthal en ontmoetingscentrum

Het Gaverse gemeentebestuur organiseert op donderdag 25 januari vanaf 19.30 uur een infoavond over de sporthal en het ontmoetingscentrum. Plaats van afspraak is de voetbalkantine in de Leenstraat in Vurste. Zoals bekend wil de gemeente in de Sportdreef een sporthal en ontmoetingscentrum bouwen, waar er plaats is voor sportclubs, jeugd- en seniorenwerking, toerisme, enzovoort. Inschrijven voor de infoavond kan tot 22 januari via vrijetijd@gavere.be. (TVR)