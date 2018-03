Info- en degustatieavond over bier 05 maart 2018

Landelijke Gilde Asper organiseert op vrijdag 16 maart om 20 uur een info- en degustatieavond over bier in het parochiaal centrum in de Hulstraat.





Asper telde indertijd maar liefst 3 brouwerijen. Deze zijn in de loop der jaren stuk voor stuk ten onder gegaan aan de druk van de industriële sector. Jonge brouwers Leopold De Ketelaere en Janos de Baets bogen zich recent echter opnieuw over de bierkuip en startten in 2015 een artisanale brouwerij op: Hedonis Ambachtsbier. Zij komen vertellen over hoe een artisanaal bier tot stand komt en uiteraard laten ze de aanwezigen ook proeven.





Leden betalen 8 euro, niet-Leden 10 euro. Inschrijven kan tot 8 maart via jean_tijtgat@hotmail.com.





(TVR)