Inbrekers slaan elf keer toe in Schelde-Leie 30 januari 2018

02u50 0 Gavere Een ware inbraakgolf teisterde afgelopen weekend de politiezone Schelde-Leie. Maar liefst elf keer sloegen dieven toe, met wisselend succes.

De zone Schelde-Leie omvat Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem en Gavere. Het is een zone die traditioneel kampt met veel inbraken. "Dat komt voornamelijk door onze ligging, tussen verschillende invalswegen: de N60, de E17, en de N43. Daders kunnen snel vluchten naar verschillende kanten van het land", zegt Werner Vlaerminck, woordvoerder bij de politiezone. Toch zijn de cijfers van afgelopen weekend met 11 inbraken uitzonderlijk. In De Pinte werd tweemaal ingebroken, in de Eeuwfeestlaan en de Klossestraat. In beide woningen vonden de dieven de autosleutels van de slachtoffers. Beide wagens werden uiteindelijk vrij snel teruggevonden, in Nederland en Wallonië.





Inbraakteam

Verder vielen er woninginbraken te noteren in de Wannegatstraat en Bukkestraat in Gavere, twee inbraken in de Sterrenbosstraat in Nazareth, en twee pogingen in de buurt van het Golfpark in Latem. In de Nelemeersstraat wilden de dieven inbreken om 19 uur, maar werden ze op heterdaad betrapt. Ze konden vluchten. De politie wil nog niet spreken van een bende. Er is een speciaal inbraakteam dat voetsporen en vingerafdrukken onderzoekt. Uiteindelijk kon de politie in één geval de daders vatten: bij de Citroëngarage in Nazareth hadden twee Roemeense dieven het stil alarm laten afgaan bij hun zoektocht naar autobatterijen. Na hun poging tot diefstal kon de politie ze vatten. Burgers worden aangeraden om snel 101 te bellen. (OSG)